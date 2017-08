Tværsektorielt forum skal hjælpe den komplekse diabetes-patient

En del diabetespatienter falder mellem tre stole og oplever hverken at få tilstrækkelig hjælp af den praktiserende læge eller diabetesambulatoriet på det lokale hospital. I et forsøg på at komme disse patienter til undsætning, er Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, række praktiserende læger samt Center for Diabetes under Københavns Kommune i fuld gang med at etablere et forum som under overskriften ‘fælles patientansvar’ skal forsøge at designe tværfaglige løsninger, der er skræddersyet til den enkelte patients behov. Det fortæller Jørgen Rungby, der som professor ved endokrinologisk afdeling på Bispebjerg Hospital deltager i projektet.

Fælles overblik over patienten

»Vi laver et tværfagligt forum om patienterne, hvor aktørerne med hver sin faglighed meget lavpraktisk kan tage patientens journal med og få nogle input de øvrige parter,« siger Jørgen Rungby, der understreger, at flere par øjne altid ser bedre end ét. Tilsammen vil eksperterne kunne få det overblik over patientens sygdomsforløb og livssituation, der skal til, for at kunne lægge en konkret strategi for, hvordan den syge får den optimale behandling og hjælp. Med den enkelte patient i centrum vil det tværfaglige team kunne gennemskue, om patienten f.eks. bedst hjælpes af et af kommunens rehabiliteringstilbud eller har brug for at have sin praktiserende læge i en tovholderfunktion. Teamet kunne også meget vel finde ud af, at patienten er bedst tjent med aktivering kombineret med motion eller løbende kontrol af blodtryk, blodsukker og kolesteroltal i ambulatoriet.

»Der prøver vi at etablere et system, hvor vi mødes én gang om måneden og forsøger at få en dialog igang, så vi kender hinanden så godt, at det bliver super nemt at udveksle patienterne hinanden imellem,« siger Jørgen Rungby, der pointerer, at fordelen ved at gå sammen om at hjælpe patienten er, at gruppen kan drage nytte af medlemmernes individuelle kompetencer. For mens den praktiserende læge har viden om patientens andre sygdomme, situation og familie har diabetesambulatoriet behandlingsmæssig ekspertise mens kommunen har en vifte af tilbud med kost og motion og vejledning. Bagved projektet ligger en erkendelse af, at de personlige relationer mellem behandlere er af meget stor betydning.

»Målgruppen er patienter med type 2-diabetes, det vil sige alle dem, der af en eller anden grund har nogle behov, som ikke bliver imødekommet behandlingsmæssigt og socialt. Måske har de andre sygdomme, der skal håndteres i samme åndedrag, som deres diabetes – eller også har de brug for noget kommunal hjemmepleje eller anden form for omsorg, som vi får lettere kontakt til nede på kommunens diabetescenter,« siger han.

Også Charlotte Glüner, der er centerchef for Københavns Kommunes Center for Diabetes håber på, at det nye forum kan få sektorerne til at arbejde bedre sammen.

»Samarbejde på tværs af sektorer er svært, vi har forskellige mål og ved ikke altid nok om, hvad hinanden laver, og hvilke mål vi hver især har,« siger Charlotte Grüner og fortæller, at hun i det år, hun har været leder af Center for Diabetes har oplevet, at sektorerne ikke kender hinanden godt nok. Hun har bl.a. oplevet, at de praktiserende læger ikke har et ordentligt kendskab til rehabiliteringen, som foregår i Københavns Kommune. »De ved ikke, hvilke tilbud vi har til vores borgere med diabetes,« siger hun.

»For mig er målet, at vi skaber synergi og får koordineret vores indsatser. For ved at understøtte hinanden opnår vi, at vores patienter opnår den bedst mulige behandling og kontrol,« siger hun.

Opskrifter på koordinering afprøves

At koordinere indbyrdes med hinanden er noget, alle gerne vil, men ingen har endnu fundet den perfekte opskrift på hvordan.

»Ved at afprøve videndelingsmøder, hvor vi drøfter patientcases på tværs af sektorerne, får vi forhåbentlig startet opbygningen af tillid, viden og respekt for hinanden, og håbet er, at vi også på sigt evt. samarbejder mere om det enkelte menneske med diabetes, f.eks. er kommunens spidskompetence og opgave i forhold til patienterne at øge deres handlekompetence og egenomsorg, der så forhåbentlig understøtter lægernes behandling,« siger Charlotte Glümer.

At etablere et sådant forum er ikke gratis og de praktiserende læger håber på at kunne få nogle efteruddannelsesmidler og midler fra kvalitatssikringspuljer til det, fortæller Jørgen Rungby, hvis afdeling også kommer til at bruge lægetid på det. Sidst men ikke mindst bidrager Københavns Kommune til projektet ved at lade sin store satsning, Center for Diabetes, indgå i det – et center, der med sine terapeuter, diætister og andre medarbejdere inklusive frivillige er ved at have fået så meget fodfæste, at det er ved at være rustet til at indgå i den slags tværsektorielle samarbejder.

»Når forummet er oppe at køre, vil vi indlede forskning i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet for at se hvad implementeringen gør ved adfærden for de praktiserende læger – om den direkte kommunikation mellem de forskellige aktører ændrer på den praktiserende læges adfærd. En blanding af endokrinologisk og socialmedicinsk forskning. Meget interessant,« siger Jørgen Rungby.