Syddanmark vil have 200 mio. kr. fra konkursramt ambulanceselskab

Region Syddanmark står for halvdelen af det samlede krav, der er indgivet mod konkursboet efter ambulanceselskabet Bios. Kravene løber nu op i godt 400 mio. kr., viser en nye opgørelse fra boets kuratorer, og ifølge Mogens Sehested, økonomidirektør i Region Syddanmark, er over 200 millioner af dem regionens, skriver Fyens Stiftstidende.

Bios overtog ambulancedriften i det meste af Syddanmark efter Falck i september 2015. Selskabet gik konkurs i sommeren 2016, efter Region Syddanmark havde forlangt at få tilbagebetalt 31,7 mio. kr., som ved en fejl blevet udbetalt til Bios, der allerede havde brugt pengene og derfor ikke kunne betale dem tilbage.

De samlede krav i krav i selskabet på 400 mio. kr. er dog mere end 17 gange så stort som de aktiver, der er tilbage i konkursboet, og der vil formentlig ikke komme mere ind, med mindre Konkurrencestyrelsens vurderer, at regionens tidligere ambulancetjeneste, Falck, har modarbejdet Bios’ overtagelse, og dermed åbner for, at konkursboet kan gøre krav mod Falck.