ANALYSE. Bliver det Venstres Jacob Jensen, Socialdemokratiets Heino Knudsen eller måske Dansk Folkepartis Peter Jacobsen, der fremover skal stå i spidsen for Region Sjælland? Regionsrådsformand Jens Stenbæks afgang åbner op for flere mulige konstellationer. Og der er nok af opgaver at tage fat på, ikke mindst lægemangel.

Jens Stenbæk (V) fik kun én periode som regionsrådsformand for Region Sjælland. I december meddelte han overraskende, at han ikke genopstillede til posten ved det kommende regionsrådsvalg, og pegede samtidig på folketingsmedlem og finansordfører Jacob Jensen som sit bud på en kommende regionsrådsformand. Jacob Jensen er efterfølgende udpeget som Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget. Over for […]