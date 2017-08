Rystet lægepar: Fejl i Sundhedsplatformen førte til livsfarlig dobbeltordination

Region Hovedstaden har stadig ikke løst problemet med, at Sundhedsplatformen fordobler ordinationer til Det Fælles Medicinkort, selvom det allerede blev kendt under implementeringen på Herlev og Gentofte Hospital for et år siden. I psykiatrien, der senest har fået it-systemet indført, har lægepar oplevet, at systemet bragte en plejehjemsbeboer i fare.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Større patientsikkerhed var et af Region Hovedstadens hovedargumenter for at indføre det nye it-system Sundhedsplatformen på alle sine hospitaler. Derfor blev Nana Hengstenberg noget chokeret, da hun som behandlingsansvarlig overlæge i distriktspsykiatrien under Region Hovedstadens Psykiatri i slutningen af juni blev konfronteret med, at Sundhedsplatformen havde overført en af hendes ordinationer to gange til patientens […]