Regionsdirektør: Derfor blev Gert Sørensen fyret

Region Midtjylland ønsker en profil med nogle andre kompetencer til at stå i spidsen for Aarhus Universitetshospital i fremtiden.

Direktør for Aarhus Universitetshospital, Gert Sørensen, fratrådte torsdag eftermiddag sin stilling efter gensidig aftale med Region Midtjylland, og nyheden overraskede og chokerede flere på hospitalet.

»Direktionen vil gerne have en anden profil til den fremadrettede ledelse af Aarhus Universitetshospital, og det er derfor, at Gert Sørensen fratræder, selvom vi har været glade for hans arbejde,« siger Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør i Region Midtjylland.

Om den nye profil siger han:

»Vi søger en leder med store faglige ambitioner for universitetshospitalets fremtidige virke, en visionær og udviklingsorienteret leder, en målsættende og retningsgivende leder, og en leder med klare værdier. Sundhedsområdet er båret af stærke faglige værdier, som man som leder og direktør både skal kunne udvikle og udfordre.«

I går, torsdag, blev centerchefer og afdelingsledelser på AUH orienteret om fratrædelsen, og regionsdirektøren bekræfter, at han blev mødt med stærke reaktioner.

»Vi har mødt folk, der er kede af det, og folk, der er chokerede, og det forstår jeg godt i sådan en situation, og det har jeg også stor respekt for. Vi har bare som direktion vurderet, at der er behov for en anden profil, og det er det arbejde, vi sætter i gang nu,« siger han.

Nuværende koncerndirektør Ole Thomsen indtræder midlertidigt som hospitalsdirektør fra 18. januar, og han vil også stå i spidsen for det bedømmelsesudvalg, der skal være med til at udarbejde den endelige stillingsprofil og også stå for selve ansættelsen, understreger Jacob Stengaard Madsen.

Dagens Medicin (DM): Hvor lang tid har I overvejet at få en ny profil?

»Det vil jeg ikke komme ind på. Men jeg kan sige så meget, at det er efter en MEGET grundig overvejelse.«

DM: Er det en mere synlig profil, I søger?

»Ja, det kan man vel godt sige, ud fra nogle af de ting, jeg har ridset op her. Jeg vil ikke kommentere på Gert Sørensens kompetencer, vi har været glade for hans arbejde, men nogle af de ting, jeg har betonet i det, jeg sagde til dig, deri ligger vel også en synlighed, ja.«

DM: Så for at slå fast, det er ikke fordi I ikke har tillid til ham som direktør?

»Nej, det er det ikke.«

DM: Heller ikke pga. nogle økonomiske forhold overhovedet?

»Nej. Det er, som vi skriver i pressemeddelelsen udelukkende fordi, vi ønsker en anden profil.«

DM: Ved I, hvornår et stillingsopslag vil komme?

»Det arbejde sætter vi i gang nu, og der bliver også tilkoblet et rekrutteringsfirma, og det går igennem bedømmelsesudvalget. Det skal ske så hurtigt som muligt, men vi er selvfølgelig interesserede i at finde de rette kandidater. Så der er en balance mellem, at det skal ske grundigt og hurtigt.«

DM: Synes du det er en ærgerlig måde, når den her fratrædelse sker med øjeblikkelig virkning fra den ene dag til den anden, eller har det hele tiden været planen?

»Det er en del af den aftale, vi har lavet, og jeg tror ikke, at man skal lægge mere dramatik i det.«

DM: Hvad vil I i forhold til de reaktioner, I har fået fra medarbejdere på hospitalet, der er chokerede og overraskede?

»Der er sat et arbejde i gang på universitetshospitalet, hvor hospitalsledelsen med Claus Thomsen og Inge Pia Christensen (ny sygeplejefaglig direktør fra 15. januar, red.) allerede har indkaldt til møder i dag og i næste uge, ligesom Ole Thomsen starter som fungerende hospitalsdirektør fra 18. januar. Det er klart, at en del af processen også bliver at tale med centerchefer, afdelingsledelser og medarbejdere i forhold til, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg vil også tro, at der i den snak vil være en bearbejdning af det her – det vil være naturligt, og det er jeg tryg ved, at der er nogle, der samler op. Jeg kan ikke fjerne chokket fra folk eller deres oplevelser, men vi vil prøve at tage hånd om det.«