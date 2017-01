Ny professor ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov ønsker et tættere samarbejde mellem somatikken og børne- og ungdomspsykiatrien for at opbygge et bedre behandlingstilbud til børn og unge med funktionelle lidelser.

Der skal opbygges et bedre behandlingstilbud til børn og unge med funktionelle lidelser.

Det mener Charlotte Ulrikka Rask, der for nylig er blevet ansat som professor ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov, skriver psykiatrien i Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Charlotte Ulrikka Rask har i mange år været ansat på afdelingen for Funktionelle Lidelser på Aarhus Universitetshospital, hvor hun fortsat er tilknyttet frem til juli i år. Her har hun oplevet børn og unge med funktionelle lidelser, der både fysisk og psykisk er voldsomt hæmmede i deres daglige liv.

Derfor vil hun i sin nye stilling kæmpe for, at der i højere grad etableres tværfaglige behandlingstilbud mellem somatikken og børne- og ungdomspsykiatrien.

»Der er nemlig brug for begge specialer, for børn og unge skal være tilstrækkeligt fysisk udredt, inden diagnosen kan stilles, og de kan tilbydes behandling, som man til gengæld har gode kompetencer til i børne- og ungdomspsykiatrien,« lyder det i pressemeddelelsen.

En tværfaglig indsats er nødvendig

Børn og unge med fysiske symptomer, såsom hovedpine, mavepine, føleforstyrrelser eller besvimelsesanfald, som ikke umiddelbart kan forklares, falder, ifølge Charlotte Ulrikka Rask, ofte mellem to stole. »(…) for på somatiske sygehuse bliver de ofte afsluttet, når der ikke kan påvises en fysisk sygdom, der kræver medicinsk eller kirurgisk behandling. Og selvom flere af børnene og de unge kan udvikle symptomer på angst og måske depression, falder de ofte heller ikke under den nuværende målgruppe i børne- og ungdomspsykiatrien, som er børn og unge med svære psykiske problemer,« siger hun.

For at sikre bedre udredning og behandling af børn og unge med funktionelle lidelser er der derfor et tæt tværfagligt samarbejde omkring dem, mener professoren.

Hun har personligt oplevet stor effekt ved at behandle patientgruppen med psykologisk behandling, f.eks. i form af kognitiv adfærdsterapi. Herigennem lærer patienterne at tackle deres svære symptomer.

»Det er i øvrigt en metode, som også kan være virksom hos børn med veldefinerede fysiske sygdomme som f.eks. gigt, hvor medicin alene ikke kan fjerne barnets smerter,« fortæller Charlotte Ulrikka Rask.