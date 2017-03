Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Flere og flere danskere betaler titusindvis af kroner for at få behandling på landets private psykiatriske hospitaler og klinikker. »Det er en støt stigende gruppe hos os. Almindelige mennesker, som vælger at blive indlagt her og få behandling. Patienter, som har prøvet det offentlige, og som er dybt frustrerede over den behandling, de blev tilbudt,« siger Kit Kjærsgård, sygehuschef på Skovhus Privathospital, landets […]