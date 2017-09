Praktiserende læger får ny overenskomst

PLO og Danske Regioner er enige om ny overenskomst, der bl.a. afsætter flere penge til højere honorar i områder med lægemangel. Aftalen er et vendepunkt for almen praksis, siger PLO-formand.

Efter ca. 10 måneders forhandlinger er Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) er natten til torsdag nået til enighed om en ny overenskomst for de praktiserende læger. Det skriver Danske Regioner. Den nye aftale indebærer bl.a., at der indføres et såkaldt differentieret basishonorar til fordel for læger i lægedækningstruede områder og […]