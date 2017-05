PLO: Økonomiloft skal som minimum justeres

I et høringssvar til Sundhedsministeriet skriver PLO, at et økonomiloft over almen praksis som minimum skal tage højde for kommende års befolkningsvækst.

Der vil komme flere patienter de kommende år, og en større del af dem vil tilmed være ældre. Det skal økonomiloftet over almen praksis tage højde for, skriver Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i et høringssvar til Sundhedsministeriet.

»I det første år af det foreslåede nye økonomiprotokollat, perioden fra september 2017 til august 2018, forventer Danmarks Statistik, at den danske befolkning vil stige med næsten 45.000 flere borgere, svarende til et ekstra træk på almen praksis’ ydelser på ca. 62 mio. kr. i denne etårige periode, hvis der regnes ud fra en gennemsnitsbetragtning,« skriver lægerne.

Dermed indebører lovforslaget i sin nuværende form en serviceforringelse i adgangen til egen læge på cirka 62 millioner om året, lyder det fra PLO, der derfor opfordrer til at ændre loven. Det er en idé, lægerne allerede har foreslået regionerne – uden held.

»RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn, red.) har dog ikke ønsket at medvirke til en aftale om et midlertidigt økonomiprotokollat på disse betingelser,« skriver PLO.

Tilføj ophørsdato

I høringssvaret fremgår det desuden, at lægerne som udgangspunkt ser lovindgrebet som urimeligt, fordi regionerne opnår en bedre forhandlingsposition på bekostning af de praktiserende læger. Men hvis lovindgrebet bliver en realitet, som alt tyder på, er hovedpointerne, at Folketinget bør regulere for befolkningsvækst og en stigning i ældre patienter, og at Christiansborg-politikerne bør sætte en slutdato på økonomiloftet, så man ikke ødelægger regionernes incitament for at genoptage forhandlingerne senere.

Desuden peger lægerne på, »at skiftende regeringer har modtaget kritik for ikke at respektere parternes grundlæggende autonomi i overenskomstsystemet.« Således har Danmark i flere tilfælde modtaget kritik fra ILO (International Labour Organization) for gennem lovgivning at have tilsidesat retten til at føre frie forhandlinger, lyder det i høringssvaret.

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) varslede et indgreb i almen praksis’ økonomi umiddelbart efter, overenskomstforhandlingerne mellem lægerne og regionerne brød sammen. Til forskel fra selve overenskomstaftalen er der en ophørsdato på det nuværende økonomiloft, der løber indtil slutningen af august. Sundhedsministerens plan er derfor at indføre et nyt, midlertidigt loft, der gælder fra 1. september. Et flertal af Folketingets partier har allerede meldt ud, at de bakker op om indgrebet.