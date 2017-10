Behandling med stamceller fra nyfødtes navlesnor kan øge hjertet evne til at pumpe blod hos patienter med hjertesvigt, viser nyt studie.

Patienter med hjertesvigt kan have gavn af stamceller fra navlesnore

Resultater fra et nyt studie tyder på, at patienter med hjertesvigt kan have gavn af infusion af stamceller, der er høstet fra nyfødtes navlesnor. Ifølge studiet, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Circulation Research, kan stamcellebehandlingen øge muskelfunktionen i hjertet. Det skriver American Heart Association i en nyhed på sin hjemmeside. I studiet deltog […]