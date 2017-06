Online selvrapportering forlænger livet

Hvis patienter selvrapporterer deres symptomer på sygdommen og behandlingen i et onlineværktøj, kan deres kræftbehandlere med det samme reagere på en forværring af deres tilstand eller på alvorlige symptomer. Online selvrapportering får i et nyt forsøg patienter til at leve længere.

Kræftpatienter lever længere, hvis de benytter et simpelt onlineværktøj til at selvrapportere deres symptomer på sygdommen og behandlingen og derved alarmerer deres kræftbehandlere. Det viser et nyt studie på 766 kræftpatienter, som regelmæssigt brugte værktøjet, mens de samtidig modtog kemoterapi. Patienterne levede i gennemsnit fem måneder længere end patienter, der ikke brugte onlineværktøjet.

Tidligere studier af det samme system (STAR – Symptom Tracking And Reporting) har vist, at patienterne også får forbedret deres livskvalitet og indlægges færre gange i forbindelse med deres sygdom. Patienterne kan også behandles med kemoterapi i længere tid.

»Patienter, der bliver behandlet med kemoterapi, har ofte alvorlige symptomer, men læger og sygeplejersker ved ikke noget om symptomerne i halvdelen af tilfældene. Vi viser, at ved at bruge et online selvrapporteringssystem til symptomrapportering kan patienter alarmere deres behandlere om deres problemer, og det kan lede til handlinger, som afhjælper problemerne og hjælper patienterne,« fortæller læge og professor Ethan Basch fra Lineberger Comprehensive Cancer Center ved University of North Carolina i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på en kræftkonference for American Society of Clinical Oncology (ASCO), der i disse dage bliver holdt i Chicago.

Selvrapportering får patienter til at leve længere

Studiet inkluderede 766 kræftpatienter med fremskreden kræft, som blev behandlet med kemoterapi. Patienterne blev delt i to grupper, hvor den ene gruppe skulle rapportere om deres symptomer via STAR, mens den anden gruppe skulle rapportere direkte til deres behandlere i konsultationer, hvilket er den normale praksis.

Patienterne i interventionsgruppen rapporterede ugentligt omkring 12 almindelige symptomer i relation til kemoterapi, eksempelvis tab af appetit, vejrtrækningsproblemer, træthed, kvalme og smerter. De vurderede også alvorsgraden af dem på en skala fra et til fem. Læger modtog patienternes svar under konsultationer, mens sygeplejersker fik direkte mails, hvis patienternes symptomer var meget alvorlige eller blev markant værre.

Alle Patienterne i interventionsgruppen brugte værktøjet regelmæssigt og var i stand til at rapportere om deres symptomer gennem hele kemoterapibehandlingsforløbet. Sygeplejersker reagerede øjeblikkeligt i de tilfælde, hvor patienterne rapporterede om kraftig forværring af deres tilstand eller om alvorlige symptomer. Patienterne i interventionsgruppen levede gennemsnitligt fem måneder længere end patienterne i kontrolgruppen (31,2 måneder i forhold til 26 måneder).

Resultaterne er nu i gang med at blive bekræftet i et større studie, hvor softwaren også er gjort mere brugervenlig.

»Håndtering af symptomer er en central del af, hvad onkologer gør. Studiet understøtter bredere brug af onlineværktøjer til rutinemæssigt at give patienter mulighed for at rapporterer om deres symptomer i realtid til deres behandlere,« siger Ethan Basch.