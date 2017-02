CHMP har på sit seneste møde indstillet til, at hybrid-præparatet Jylamvo til behandling af Akut Lymfoblastisk Leukæmi, gigt og psoriasis tildeles markedsføringstilladelse i Europa.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA’s komité for humane lægemidler CHMP har på sit seneste møde i januar i år anbefalet at give lægemidlet Jylamvo (methotrexat) fra firmaet Therakind markedsføringstilladelse i Europa. Det fremgår af en meddelelse på komitéens hjemmeside. Jylamvo er et hybrid-præparat, der er beregnet til behandling af rheumatoid arthritis, alvorlig juvenil idiopatisk arthritis, psoriasis, […]