Medicinrådet vil sætte større krav til habilitet

Et forslag til en regulær habilitetspolitik for Medicinrådets medlemmer vil blive præsenteret på det kommende møde. Formand lægger op til stramninger af de nuværende habilitetsregler.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Medlemmer af Medicinrådet og de rådgivende fagudvalg kan fremover bliver underlagt strammere regler for habilitet, end det var tilfældet i KRIS og RADS. Det sker for sikre troværdighed omkring rådets afgørelser, forklarer formand Jørgen Schøler Kristensen. »Det er afgørende for Medicinrådet, at der er tiltro til de afgørelser, der træffes i rådet, og den tiltro […]