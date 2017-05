Kæmpe opbakning til, at mere aktivt tage afstand fra medlemmer, der sætter troværdigheden i lægestanden på spil.

91 pct. af lægerne ved Lægeforeningens netop afholdte repræsentantskabsmøde sagde ja til at indføre et værdighedskrav for læger. Med kravet vil Lægeforeningen mere aktivt tage afstand fra medlemmer, der sætter troværdigheden i lægestanden på spil. Kravet kommer bl.a. i kølvandet på flere sager, hvor læger har misbrugt forskningsmidler. Kravet lyder: En læge skal altid […]