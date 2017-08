Kapitalfonde og pengestærke firmaer vil indtage almen praksis. Sådan vurderer Lægeforeningen konsekvenserne af en ændring af Sundhedsloven, som vil gøre det muligt for læger frit at erhverve op til seks ydernumre.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fra 1. januar er vejen banet for ‘kvotekonger’ i miniformat blandt lægerne. Da vil læger kunne erhverve op til seks ydernumre i almen praksis, som på ethvert frit marked. Det fremgår af et lovforslag til ændring af Sundhedsloven, som p.t. er i høring. Det skriver Ugeskriftet. I øjeblikket skal et ydernummer, der ikke kan sælges til […]