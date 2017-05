Kræftlæger føler sig i overset i nyt kræftcenter

»Vi føler, at Dansk Selskab for Klinisk Onkologi har været kørt ud på et sidespor.« Sådan siger onkologernes formand Lars Henrik Jensen om etableringen af Danish Comprehensive Cancer Center. DMCG forstår ikke kritikken.

Der er faresignaler ved det nye Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC), som man ikke kan sidde overhørigt, advarer formand for Dansk selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), Lars Henrik Jensen.

Comprehensive Cancer Center skal drives af regionerne med inddragelse af de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse og forankres i et centralt placeret sekretariat. Centret, der skal etableres i år, er inspireret af lignende koncepter i USA og Europa, hvor tendensen er et stadigt tættere samarbejde mellem klinik og forskning og mellem hospitaler og universiteter.

Men Lars Henrik Jensen frygter, at regionerne som ejere kan overse vigtige detaljer i forhold til patienterne og lægevidenskaben.

»Man skal passe på, at tingene ikke bliver så regionale og ledelsesmæssigt styret, at man hæmmer udviklingen af patientbehandlingen. Fra et økonomisk synspunkt kunne det være, at man fra regional side bruger midler på at lave et centralt kontor i stedet for at få styrket forskningsenhederne på de enkelte kræftafdelinger. Det er en direkte fare, og det kan altså blive for centraliseret, hvor man kommer til at bruge midlerne på struktur i stedet for på noget, der kan flytte noget i virkeligheden. Det er gennem forskning og udvikling ude hos patienterne, at man kan flytte behandlingen i positiv retning,« siger Lars Henrik Jensen.

Hos Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG) er man overraskede over kritikken fra DSKO. Formand for DMCG, Michael Borre, finder kritikken forfejlet.

»Samlet set er der i det multidisciplinære kræftbehandlermiljø meget stor opbakning til DCCC. Lars Henrik Jensens bekymring vedrørende DSKO’s repræsentation i forarbejdet med DCCC kan undre, da den daværende formand for DSKO og forsatte bestyrelsesmedlem var involveret i tilkomsten af dokumentet bag tilblivelsen af DCCC, ligesom centerets nyligt nedsatte faglige udvalg tæller ikke mindre end 10 onkologer inklusiv formandsskabet, alt imens DMCG er tildelt én plads. Så DSKO har som antydet ingen grund til indflydelsesmæssigt at føle sig kørt ud på et sidespor,« siger Michael Borre i et debatindlæg og forklarer.

»Det er vigtigt at understrege, at DMCG´erne ikke som anført af Lars Henrik Jensen fungerer som regionernes forlængede arm. De multidisciplinære cancergrupper får finansiel støtte af Danske Regioner, men består af uafhængige, relevante behandlere og relaterede specialister inden for de enkelte sygdomsgrupper.«

Etableringen af centret er en del af Kræftplan IV, og en række aktører på kræftområdet vil tage del i centrets virke, blandt andre kræftafdelingerne i hver enkelt region, de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter, DMCG, kræftforskningsinstitutioner, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, patienterne og Kræftens Bekæmpelse.

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi så altså gerne, at organisationens navn også stod på denne liste.

»Det er onkologerne, der gennem uddannelsen og faget kommer i berøring med alle elementer i kræft og kan give den overordnede vurdering. DSKO hører under de lægevidenskabelige selskaber og vores medlemmer, som er onkologer er alene bundet op på det lægevidenskabelige, og hvad der er bedst for patienterne. Vi er uafhængige af regionerne og ledelseslaget,« siger Lars Henrik Jensen, der også er skeptisk over involveringen af DMCG, som han kalder regionernes forlængede arbejdsgruppe.

»De skal også tage hensyn til drift, har regionale medlemmer, uklare og uens udpegningsregler med risiko for ledelsesmæssig sammenblanding af motiver,« siger Lars Henrik Jensen, der mener at onkologien er det område, som patienterne vil være i kontakt med i længst tid gennem deres behandlingsforløb.

»Nogle kræftpatienter ser kun en kirurg, men de fleste kommer forbi onkologien. De lange tunge forløb er hos en onkolog, som er patientens læge. DMCG er meget kirurgisk tung. De er langt bredere og dækker mange andre ting end lige kræft. Det er onkologerne, der gennem uddannelsen og faget kommer i berøring med alle elementer i kræft og kan give den overordnede vurdering,« siger han.



For Michael Borre er kritikken fra Lars Henrik Jensen noget, som han mener er taget ud af en forældet kontekst, og som ikke er fremadrettet.

»Det er prisværdigt, at den nye DSKO formand vil promovere sit eget videnskabelige selskab, hvilket man retfærdigvis bør gøre gennem et konstruktivt samarbejde til glæde for patienterne og ikke som i dette tilfælde ved at skose lægelige kolleger. Dette er desværre tilfældet, når Lars Henrik Jensen karakteriserer dybt dedikerede kræftkirurgers højtspecialiserede operative virksomhed. Kirurger som uden at påberåbe sig titel af ’kræftpatienternes læger’ ved helbredelse af langt over halvdelen af patienterne, forhindrer dem i mødet med onkologen. Kræftkirurger som i modsætning til Lars Henrik Jensens udsagn reelt netop varetager patients tarv i det lange og tunge forløb imellem og efter onkologisk behandling,« siger Michael Borre og uddyber:

»DSKO´s replik varsler desværre en forældet ’vi er bedre end de andre kultur’, som ingen – heller ikke onkologerne har interesse i at dagsordensætte. Ligesom i DCCC sammenhæng er det multidisciplinære koncept helt unikt og findes ingen andre steder i verden.«