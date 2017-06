Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der bliver fremover dansk deltagelse, når bestyrelsen i organisationen for europæiske tilsynsmyndigheder på sundhedsområdet mødes. Kontorchef, overlæge, ph.d. Anette Lykke Petri fra styrelsens enhed Tilsyn og Rådgivning Øst er netop udpeget til det ene af fire bestyrelsesmedlemmer i den europæiske tilsynssammenslutning EPSO. For Anette Lykke Petri betyder posten, at Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsarbejde får mulighed […]