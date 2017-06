Canadisk studie peger på, at intervention fra kliniske farmaceuter kan reducere risikopersoners risiko for hjertekarsygdom.

Tre måneder med farmaceutisk service førte til en 21 pct. risikoreduktion for hjertekarsygdom blandt personer, der havde risikofaktorer for at udvikle kardiovaskulære hændelser. Det viser resultaterne af et canadisk studie, som er præsenteret på den internationale lægemiddelkongres i Stockholm, skriver svenske Läkemedelsvärlden. 700 patienter, der alle havde risikofaktorer for kardiovaskulær sygdom, indgik i det randomiserede, […]