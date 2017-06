Kemoterapi direkte i maven forlænger livet

Kræftpatienter med spredt sygdom til bughinden har dårlig overlevelse, da behandling med konventionel kemoterapi har begrænset effekt. Men en ny teknik, hvor kemoterapien forstøves direkte ind i bughulen, har vist sig at forlænge patienternes liv betydeligt.

Her ses Michael Bau Mortensen og Martin Graversen med det udstyr, der anvendes ved PIPAC. Metalrøret indføres gennem en laparoskopi port, og kemoterapien forstøves dermed direkte ind i bughulen. Kræftpatienter, hvis sygdom har spredt sig til bughinden (peritoneal karcinose, PK), lever ofte kun få måneder fra diagnosetidspunktet. PK-patienter har længe været et hovedbrud for lægerne, […]