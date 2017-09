Der er et stort uudnyttet potentiale i Overlægeforeningen, når det kommer til informationsstrømme, både internt og i mediebilledet. Det vil Lisbeth Lintz ændre på, og derfor stiller hun op som formand for Overlægeforeningen.

Man bør altid overveje, hvem man gerne vil have ind i sin fagforenings bestyrelse, og hvem man vil have som formand for bestyrelsen, mener overlæge Lisbeth Lintz. Det spørgsmål har hun tænkt over, og hun er kommet frem til, at hun er den rette person til at være formand for Overlægeforeningen.

Derfor går hun benhårdt efter at blive valgt til formand, når Overlægeforeningen holder repræsentantskabsmøde 7. oktober.

»Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel i den retning, som jeg ønsker, at Overlægeforeningen skal hen mod. Det er drivkraften for mig. Hvis jeg troede, at en anden kunne gøre det lige så godt som mig, så ville jeg ikke stille op,« siger Lisbeth Lintz.

Der er nogle ting, som ikke ændres ved et formandsskifte, fordi formandsposten er en bestemt funktion, og det er vigtigt at holde fast i, siger Lisbeth Lintz. Hun mener dog, at formandsposter også bliver formet af de personer, der sætter sig i dem, og hun er klar til at sætte sit præg på foreningen.

»Jeg er en helt anden person end Anja Mitchell, og derfor bliver jeg en anden formand. Jeg vil som formand være meget fokuseret på, hvordan vi i Overlægeforeningen indtager og udvikler foreningen gennem udvikling af kommunikationsveje og politiske diskussioner,« siger Lisbeth Lintz.

Overlæger skal fylde mere i mediebilledet

Det, der skal udvikles i Overlægeforeningen, er det potentiale, som ifølge Lisbeth Lintz ikke er optimalt udnyttet. Hun vil gerne udvikle fagforeningen i en retning, hvor den får langt mere indflydelse. Det gælder bl.a. i pressen, hvor hun mener, at overlægerne fylder alt for lidt.

»Historisk har vi slet ikke været synlige nok. Nu har vi arbejdet med det i et stykke tid, og det hjælper også stille og roligt på det. I fremtiden skal vores holdninger, meninger og vurderinger kunne ses i mediebilledet, for det er væsentligt,« siger hun og uddyber:

»Vi er specialisterne og eksperterne på kerneydelserne i sundhedsvæsenet. Og derfor skulle det gerne være helt naturligt, at når en fra pressen skriver om sundhedspolitik, så skal Overlægeforeningen tænkes ind og høres ad.«

Medlemmer skal ranke ryggen

Informationsstrømmene internt i Overlægeforeningen har også et stort uudnyttet potentiale, mener Lisbeth Lintz. Hun ønsker, at den indadrettede kommunikation bliver prioriteret højere. Det gælder både i forhold til at få informationerne fra bestyrelsen ud til tillidsrepræsentanterne og på lokalt niveau – og om, at foreningen får større viden om lokale forhold og aktiviteter.

Lige nu er der også et kæmpe hul i forhold til informationen på regionalt niveau, hvor Lisbeth Lintz regner med, at der på repræsentantskabsmødet bliver lavet en vedtægtsændring, så arbejdet for alvor kan sættes i gang der.

»Der ligger en stor opgave i at få organisationen optimeret, så vi har mulighed for at reagere på det, der sker lokalt på sygehusene, samtidig med at vi kan være agerende i forhold til den sundhedspolitiske dagsorden. Tingene hænger meget tæt sammen, og når man har en velfungerende organisation, som føler sig højt informeret, vil den også være mere interesseret i at være politisk dagsordensættende,« siger hun.

I fremtiden ser hun gerne, at den helt almindelige overlæge, den specialeansvarlige og ledende overlæge – faktisk hvilket som helst medlem får en oplevelse af, at Overlægeforeningen er vedkommende for dem.

»Overlægerne skal ranke ryggen og være stolte af at være medlemmer af Overlægeforeningen, fordi de mener, at den gør en forskel for dem. Det er ikke tilfældet lige nu, og derfor er det en kæmpestor ambition at have. Men det er vigtigt for mig, at medlemmer ikke bare overfører kontingent via Betalingsservice, fordi det plejer de at gøre. De skal tilvælge Overlægeforeningen, fordi de oplever, at det betyder noget for dem at være medlem og giver dem noget igen.«

Elsker krydsfeltet med forhandling

En af de ting, som Lisbeth Lintz vil se frem til, hvis hun bliver valgt til formand, er alle de forhandlinger, hun vil blive involveret i. Hun ser sig nemlig selv som et forhandlingsmenneske og nyder at sætte alle sanser, erfaringer og viden i spil, som hun mener, det kræver at lave en god aftale.

»For at være en god forhandler mener jeg, at man skal kunne se lyset ude i horisonten og vide, at hvis der stadig er en mulighed for at lave en god aftale, så er det den, man går efter. Det kræver meget tålmodighed og vedholdenhed at være en god forhandler. Jeg er ikke tålmodig af natur, men det har jeg tillært mig, for at jeg kan se ud over det lange seje træk, som en forhandling kan være.«

Lisbeth Lintz interesserer sig for alle de opgaver, der hører til at være formand, og netop derfor er hun sikker på, at hun vil kunne blive en god formand.

»Jeg elsker at være lige akkurat i krydsfeltet mellem sundhedspolitik, det at være politikskabende, at forhandle og præcis det at være med til at dagsordensætte lige det, der er vigtigt for foreningen,« siger hun.

Hun mener selv, at hun har erfaringerne og drivet til at handle i dette krydsfelt, og det er derfor, hun ser sig som den bedste kandidat til formandsposten.