Hospitalsdirektør i Amager og Hvidovre stopper

Efter halvandet år som direktør for Amager og Hvidovre Hospital stopper Anders Agger for i stedet at blive ny kommunaldirektør i Rødovre.

Det skriver Hvidovre Hospital i en pressemeddelelse.

»Jeg har været rigtig glad for at være en del af ledelsen på Amager og Hvidovre Hospital og i Region Hovedstaden, og jeg er klar over, at det er tidligt at forlade posten. Men jeg er blevet tilbudt en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til,« siger Anders Agger og uddyber:

»Jeg har oplevet et rigtig godt samarbejde med hospitalets ledere og medarbejdere om at tackle de mange udfordringer med at overholde budgettet og leve op til produktionskravene. Der er for mig ingen tvivl om, at det også bliver afgørende vigtigt de kommende år, og jeg håber, at den gode tilgang vil fortsætte under en ny direktør.«

Han begynder som kommunaldirektør den 1. februar næste år. Jobbet er ikke helt uvant for ham, da han var kommunaldirektør i Ballerup Kommune i ni år, inden han blev hospitalsdirektør.

»Der er tale om et tilvalg af Rødovre Kommune, og ikke et fravalg af Hvidovre Hospital. Det her handler om nogle personlige overvejelser, og da muligheden i Rødovre opstod, var jeg nødt til at overveje den,« siger han til Sjællandske Medier.

Processen for ansættelse af en ny direktør for Amager og Hvidovre Hospital bliver sat i gang med det samme.