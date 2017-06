Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Professor Erik Berg Schmidt fra Aalborg Universitetshospital modtager årets ærespris fra General Ernst Carlsens Fond. Han modtager prisen for sin store forskningsindsats for, hvad kost betyder for hjerte-kar-sygdomme og for sin forskning i atrieflimren. Æresprisen på 40.000 kr. tildeles hvert år en dansk forsker, der yder en bemærkelsesværdig indsats ved at forske i og behandle sygdomme. […]