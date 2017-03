Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ledelseskommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan ledelse i den offentlige sektor kan blive bedre. »Vi skal give lederne bedre rammer for at lede. I den offentlige sektor har vi en tendens til at styre for meget og lede for lidt,« siger Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse. Tidligere koncernchef i Falck, Allan Søgaard, […]