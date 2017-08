DF klar med plan for at nedlægge regionerne

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Regionerne fungerer dårligt. De er et fordyrende og overflødigt mellemled, og derfor skal de nedlægges. I stedet skal ansvaret for driften af det danske sundhedsvæsen entydigt placeres hos sundhedsministeren og Folketinget. Det skriver Berlingske. Til at hjælpe sig med at skaffe syge danskere den ypperste behandling skal de have to til fem lokale sygehusfælleskaber. De […]