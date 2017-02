En klinik til patienter med akut opståede brystsmerter, der sidste år startede op som et forsøg på Akutmodtagelsen på Nordsjællands Sygehus, har haft så stor succes, at den nu bliver permanent.

For lige godt et år siden i februar 2016 indledte Nordsjællands Hospital et forsøg med en fremskudt brystsmerteklinik i akutmodtagelsen. Efter et års testperiode har tilfredsheden blandt både patienter og læger været så høj, at ordningen nu bliver permanent.

»Det har betydet en forbedret akut udredning af patienterne, og det er min fornemmelse, at det skaber en tryghed, at de kan få svar med det samme. Det er også tilfredsstillende for os at komme hele vejen omkring patienten uden indlæggelse, dog nogle gange med en ambulant opfølgning. Vi glæder os til at fortsætte ordningen,« siger overlæge og kardiolog Birgit Jurlander, der er formand for projektgruppen for brystsmerteklinikken.

Idéen bag brystsmerteklinikkens succes er et såkaldt ‘fast track’-forløb for patienterne, der tidligere blev modtaget i modtagelsen for at blive kørt på stamafdelingen, hvor en mistanke om en blodprop typisk først var afklaret efter stuegang, hvorfor patienten først kunne udskrives den efterfølgende dag.

Med den nye ordning mødes de af en kardiolog og hjertesygeplejerske allerede på akutafdelingen, hvor brystsmerteklinikken ligger.

På klinikken får patienten taget hjerteblodprøver og lavet hjertekardiogram, når de kommer ind, og igen efter fire timer. Er begge prøver negative, og hjerteovervågningen uden anmærkninger, bliver patienten udskrevet igen. I et typisk forløb er patienten ude i løbet af 7-8 timer.

Der har siden opstarten været småjusteringer i ordningen. Der er bl.a. ansat en ultralydsteknikker til at lave scanninger, hvilket aflaster lægerne meget, fortæller Birgit Jurlander.

En anden ændring, der ifølge Birgit Jurlander, er et kæmpe fremskridt, er at de nu indfører telemetri-overvågning, så patienten ikke skal kobles fra overvågning, så snart de forlader sengen, som de har skullet indtil nu.

Telemetri overvågningen er i øvrigt sammenkørt med hjerteafdelingen så lægerne på brystsmerteklinikken og kardiologerne på hjerteafdeling et par etager højere oppe, kan hjælpe hinanden med at monitorere patienterne.