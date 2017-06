Nyt dansk studie viser, at korttidsoverlevelsen efter operation for medfødt hjertesygdom i Danmark nærmer sig 100 pct.

De seneste år har overlevelsen efter operation for medfødt hjertesygdom i Danmark nærmet sig 100 pct.. Det viser et nyt dansk studie, som beskriver udviklingen inden for behandling af børn med medfødt hjertesygdom i Danmark de seneste 39 år. Det skriver Aarhus Universitetshospital. Undersøgelsen, som er offentliggjort i Journal of American College of Cardiology, er […]