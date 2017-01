Andreas Rudkjøbing vred over nyt tilsynskoks: Hvor svært kan det være?

Formanden for Lægeforeningen synes, det er meget mærkeligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har formået at få kommunikationen med de øvrige nordiske lande om tilsynssager op at køre. For det var jo bl.a. det, styrelsen blev sat i verden for tilbage i 2015