Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Aarhus Universitet har udnævnt Kaj Sparle Christensen som ny professor i almen medicin på Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet. Den nye professor vil med sin forskning bidrage til at gøre diagnostikken af mentale lidelser mere præcis, så det bliver nemmere for praktiserende læger at skelne mellem de raske og de syge. Målet er at undgå […]