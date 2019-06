»Vi har skabt et monster. Et bureaukratisk papirtigermonster«

Sundhedsvæsenet bruger flere kræfter på afrapportering af fejl og utilsigtede hændelser end på at forsøge at løse årsagerne til problemerne, forklarer Beth Lilja. Hun sender drøje hug til myndigheder for bureaukratiske konstruktioner og bebrejder sig selv og lægelige kolleger for manglende engagement i kvalitetsarbejdet.