Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Adam Hulman, klinisk forsker på Steno Diabetes Center Aarhus, har modtaget Danish Diabetes Academy Scientist Award, der hvert år gives til en ung diabetesforsker, der har vist potentiale til at blive verdensklasseforsker inden for sit område. At 31-årige Adam Hulman nu betegnes som en komet inden for diabetesforskningen er dog lidt af et tilfælde. For […]