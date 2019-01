Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

1. marts får Steno Diabetes Center Copenhagen en ny leder af undervisnings- og udviklingsteamet. Her tiltræder speciallæge i samfundsmedicin Dorthe Goldschmidt, 51, stillingen, hvor hun får ansvar for at udbygge centrets kommunale, regionale og nationale undervisningstilbud til personale, der arbejder med diabetesbehandling. Derudover skal hun være med til at udvikle, teste og evaluere nye koncepter […]