Antidepressiv medicin, hjertemedicin, kræftmedicin og astmamedicin. Listen over medicin, der kan give tandproblemer, er lang. Det har et internationalt forskerhold vist, skriver Tandlægebladet.

De har systematisk afdækket, hvilke lægemidler der er videnskabeligt grundlag for kan give mundtørhed. Og spyt indeholder stoffer, som beskytter tænder og slimhinder, så når man producerer mindre spyt, øges risikoen for caries, mundhulesvamp og andre sygdomme i munden.

Anne Marie Lynge Pedersen, lektor og institutleder på Tandlægeskolen, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, er en af forskerne bag undersøgelsen.

»Der har indtil nu ikke eksisteret en evidensbaseret liste over lægemidler, der påvirker spytkirtelfunktionen og giver mundtørhed. Jeg håber, at listen kan være vejledende for såvel tandlæger, læger som patienter, således at vi kan forebygge nogle af de tandproblemer, der opstår på grund af medicin, for vi ser desværre et stigende problem,« fortæller Anne Marie Lynge Pedersen til Tandlægebladet.

Undersøgelsen viser, at der er høj grad af evidens for, at især præparater der tages mod fx psykiske lidelser, nerve- og hjertekarsygdomme, luftvejslidelser og lidelse i fordøjelsessystemet har udtalt mundtørhed som bivirkning.

Ifølge Anne Marie Lynge Pedersen tager mere end halvdelen af alle danskere over 65 år alene medicin for hjertekarsygdomme, og det er ikke unormalt, at en patient med fx en hjertekarsygdom eller type 2 diabetes tager fem forskellige præparater om dagen.