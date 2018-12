Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et øget arbejde med at nedsætte antallet af kejsersnit har båret frugt, viser Dansk Kvalitetsdatabase for Fødslers årsrapport for 2017. Den samlede andel kvinder, der føder ved kejsersnit, er for første gang siden 2003 under 20 pct., og det er ifølge styregruppen et resultat af en række projekter på danske afdelinger med fokus på teamånd, […]