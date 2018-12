De mange nye behandlingsmuligheder inden for bl.a. CLL er en jungle at navigere i. Som læge har man pligt til at møde medicinalindustriens udmeldinger om egne produkter med sund skepsis, siger Carsten Niemann, der er overlæge ved Rigshospitalet.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Udviklingen af nye lægemidler til hæmatologiske sygdomme løber stærkt, og det bliver mere og mere krævende for læger at finde ud af, hvilke produkter, der er optimalt til hvilke patienter. Og her er det vigtigt, at man ikke bare lytter ukritisk til medicinalindustriens egne udmeldinger, pointerer Carsten Niemann, der er overlæge ved Rigshospitalets hæmatologiske klinik. […]