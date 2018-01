At ventetiden går den forkerte vej, sætter kun streg under, at 1813 er en dårlig idé og har været det fra starten.

Efter endnu et hårdt år for 1813-akuttelefonen og – vigtigere – de borgere, som den skal betjene, er det et velkomment lys i mørket, at et politisk flertal i Region Hovedstaden nu signalerer vilje til forandring. Fire år efter, at den omstridte ordning startede, er erkendelsen hos mange politikere, at der er brug for handling. […]