Resultatet af et 23-årigt langt studie viser, at tidlig, intensiv behandling af leddegigt giver patienter en masse langsigtede fordele, herunder en normalisering af risikoen for dødsfald, så risikoen er på niveau med befolkningsgennemsnittet.

»Vores resultater bekræfter, at intensiv behandling af leddegigt, herunder brug af glukokortikoider, giver nogle langvarige fordele for patienterne. Vigtigt er det, at det her studiet er et af de første til at vise en normalisering af mortalitetsraten blandt patienter med leddegigt sammenlignet med befolkningsgennemsnittet efter 23 års opfølgning,« fortæller manden bag det nye studie, professor Maarten Boers fra VU University Medical Center, Amsterdam, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop blevet offentliggjort på en konference for European League Against Rheumatism (EULAR) i Amsterdam.

Mortalitetsrate normaliseret

I studiet kiggede forskerne fra Holland på mortalitetsraten blandt patienter med leddegigt, 23 år efter patienterne indgik i et forsøg med tidlig og intensiv behandling af sygdommen. I forsøget blev patienter med tidlige stadier af leddegigt behandlet med enten sulphalasazine (SSZ) eller en kombinationsbehandling af SSZ, lavdosis methotrexat og prednisolon.

Resultatet af forsøget viste forskellige fordele i forhold til sygdomskontrol ved kombinationsbehandlingen frem for behandling med SSZ alene. I 2010 efter 11 år opfølgning viste et andet studie en marginal forbedring af mortalitetsraten blandt patienter på kombinationsbehandlingen sammenlignet med SSZ alene, men resultatet var ikke signifikant.

154 ud af de oprindelige 155 studiedeltagere har været med i den nye opfølgning. Resultatet viser, at antallet af døde i studiepopulationen er ikke-signifikant mindre end i den generelle befolkning (44 ud af 154 – 28 pct. i studiepopulationen sammenlignet med 55 ud af 154 – 35 pct. i en matchet kontrolgruppe). I studiepopulationen var 27 pct. på kombinationsbehandlingen døde, mens tallet var 30 pct. for de patienter, som modtog SSZ alene. Forskellen mellem de to former for behandling var ikke signifikant.

»Vi ved, at de alvorlige effekter af leddegigt først rigtig slår igennem efter mere end et årti. Derfor er det virkelig interessant at se disse data, der understøtter tidlig terapi, efter så lang en opfølgningsperiode,« fortæller Professor Robert Landewé, der er formand for Scientific Programme Committee, EULAR, i pressemeddelelsen.

