Den tidligere ledende overlæge Walter Schwartz er kommet i modvind i frimurerordenen, hvor tidligere medlemmer nu opfordrer til at afsætte ham som stormester.

For første gang i frimurerordenens 277-årige historie, er der blevet stillet krav om at afsætte stormesteren.

Den tidligere ledende overlæge ved mammograficenteret ved Odense Universitetshospital, Walter Schwartz, blev i 2013 stormester for frimurerlogen, men det skal være slut, mener tidligere medlemmer af frimurerlogen.

Det skriver Politiken.

Højtstående tidligere medlemmer opfordrer i et åbent brev ordenens højeste råd til at afsætte stormesteren.

Underskriverne af brevet beskylder Walter Schwartz for trusler samt unødvendige og vilkårlige ekskluderinger.

»Vi ved, at det vil være svært, for de fleste af jer har fået jeres grader og titler af Schwartz, men i yderste konsekvens må I fjerne ham fra posten som stormester. I er de eneste, der har magt til at gøre det,« står der ifølge Politiken i brevet.