Hygiejnesygeplejerske Jette Holt fra Statens Serum Institut har offentligt holdt hygiejnefanen højt under coronakrisen, og for den indsats modtager hun Kirsten Stallknecht Prisen.

Sygeplejerske får pris for at markere sig i vigtig debat om hygiejne

Coronapandemien har åbnet danskernes øjne for hygiejne. Det har været et tiltrængt fokus, mener Jette Holt, hygiejnesygeplejerske og ph.d. på Statens Serum Institut. Hun har markeret sig i den offentlige debat om hygiejne, og for den indsats modtager hun Kirsten Stallknecht Prisen 2021.

Derfor vinder Jette Holt Bedømmelseskomiteens motivering: Jette Holt lever på den allerfineste måde op til kriterierne for prisen ved at markere sig om infektionshygiejne både til sundhedsfaglige personer og til befolkningen generelt mhp. at hindre smittespredning under COVID-19-pandemien. Hun har desuden peget på fraværet af undervisning i hygiejne på sygeplejerskeuddannelsen og på behovet for hygiejnesygeplejersker i både den primære og den sekundære sundhedssektor. Bedømmelseskomitéen består af følgende personer: Kirsten Stallknecht, tidligere formand for Dansk Sygeplejeråd, Jette Hvidtfeldt, journalist, Steen Bech, advokat, Vicki Flygenring Gudmandsen, afdelingssygeplejerske og prismodtager i 2019, og Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken.

Prisen er på 10.000 kr. og kunst fra en dansk kunsthåndværker, og den gives hvert andet år til en sygeplejerske, der gennem brug af ytringsfriheden har gjort en indsats for at fremme en sygeplejefaglig sag. Det har Jette Holt gjort ved, at hun har holdt hygiejnefanen højt under coronakrisen, hvor hun blandt andet har stillet op på tv og radio og debatteret om infektionshygiejnens vigtighed og berettigelse.

»Når det gælder hygiejne, skal man hele tiden holde gryden i kog. Sådan en epidemi som corona får det til at koge over. Den har skærpet alles syn på hygiejne, men også gjort det tydeligt, at vi ikke altid har styr på den helt grundlæggende forebyggelse i sundhedsvæsenet, som f.eks. at tage værnemidler af og på,« siger Jette Holt i en pressemeddelelse.

Infektionshygiejne fylder ikke nok i uddannelsen

Prisvinderen mener, at det er vigtigt, at alle sundhedsfaglige på grunduddannelsen får de rette kompetencer til at kunne forebygge infektioner, men det halter det med, og det har Jette Holt har gjort opmærksom på i flere sammenhænge.

»Infektionshygiejne som fag fylder for eksempel meget lidt på sygeplejerskeuddannelsen – helt ned til kun fire lektioner nogle steder. Samtidig er emnet placeret under faget mikrobiologi, og det gør det måske lidt svært for de studerende at se, at det er et vigtigt fagområde i sig selv,« siger hun.

Kirsten Stallknecht Prisen blev stiftet i 2001. Formålet med prisen er at opmuntre sygeplejersker til at ytre sig offentligt uden at frygte for følgerne ved at stå frem.

Kirsten Stallknecht var formand for Dansk Sygeplejeråd i 29 år fra 1967 til 1996. Hun døde den 4. maj, 83 år gammel, men var selv med i priskomiteen dette forår og dermed med til at pege på Jette Holt som prismodtager.

Læs også:

Tarmforsker advarer: Sprit og nye hygiejneregler risikerer at føre til stor stigning i kroniske sygdomme