Region Hovedstaden og Region Sjællands ibrugtagning af Sundhedsplatformen har i 2017 givet problemer med at levere korrekte data til Dansk Hjerteregister. For KAG-undersøgelsernes vedkommende har det betydet, at der mangler data for i alt 2.614 KAG-undersøgelser fra hospitalerne i de to regioner. Det skal sættes i forhold til, at der på landsplan blev lavet ca. […]