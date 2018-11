Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et lavt antal komplikationer og indrapportering af blodpropper i hjerte og hjerne samt behov for akut bypassoperation efter ballonudvidelser af forsnævrede kranspulsårer (PCI) får bestyrelsen i Dansk Hjerteregister til at mistænke underrapportering. Af registrets seneste årsrapport fremgår det, at ‘en meget lav og uensartet registrering af komplikationer til indstikssted, procedurerelateret AMI, procedurerelateret stroke og akut […]