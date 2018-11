Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

På en lang række indikatorer er det i år svært at vurdere kvaliteten af den bypasskirurgi, som er udført på Rigshospitalet i 2017. Årsagen er dataopsamlingsproblemer og manglende indrapportering i forbindelse med Sundhedsplatformen, eller som der står ud for en lang række af indikatorerne for bypasskirurgi i årsrapporten for 2017 fra Dansk Hjerteregister: »På grund […]