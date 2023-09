Det er den nu tidligere direktør for It og Læring Thomas Fredenslund, der skal være direktør for Sundhedsdatastyrelsen. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse. »Thomas Fredenslund har gennem mange år beskæftiget sig med it og digitalisering på ledelsesniveau og har undervejs i sin karriere bidraget til at fremme digitaliseringen i Danmark. Han har derfor de rigtige kompetencer til at drive digitaliseringen og brugen af sundhedsdata yderligere fremad i samarbejde med relevante aktører både herhjemme og i Europa. Som direktør for...