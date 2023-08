Lisbeth Nielsen har siden Sundhedsdatastyrelsen blev etableret været styrelsens direktør, men fra 1. november vil et nyt ansigt sætte sig i stolen. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Stillingen som direktør for Sundhedsdatastyrrelsen er en åremålsansættelse, der starter som en femårig kontrakt, der kan forlænges til otte år. Det skete for Lisbeth Nielsen, men nu er det slut. Hun fortsætter kontrakten ud, og jagten på en ny direktør er allerede i gang. »Det er lykkedes os at skabe en stærk,...