Flere læger mener, at medicinmodulet i Sundhedsplatformen kan være en trussel mod patientsikkerheden. På bl.a. den baggrund, vil Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge Sundhedsplatformen.

Patienternes sikkerhed og helbred er omdrejningspunktet for den undersøgelse, som Styrelsen for Patientsikkerhed vil lave af Sundhedsplatformen. Undersøgelsen bliver bl.a. sat i gang på baggrund af flere henvendelser fra læger, der mener, at medicinmodulet i Sundhedsplatformen kan være en trussel mod patientsikkerheden. Det skriver Politiken. Styrelsen skal besøge ledelsen i Region Sjælland og et sjællandsk […]