Styrelsen for Patientsikkerhed rækker hånden ud til praktiserende læger

En debat på Folkemødet lørdag tog en uventet drejning, da Styrelsen for Patientsikkerhed opfordrede PLO til at komme med et udspil til, hvilke punkter patientsikkerheden i almen praksis skal måles på fremadrettet. Parterne vil nu sætte sig sammen og drøfte sagen nærmere.

Dennis Staahltoft, formand for kvalitets- og forskningsudvalget i PLO, stod noget overrasket tilbage, da direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne-Marie Vangsted, under en debat på Folkemødet i lørdags opfordrede de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) til at komme med et udspil til, hvilke punkter styrelsen fremadrettet skal måle patientsikkerheden på i almen praksis. »Den havde jeg […]