Statiner frikendt for at øge risikoen for hjerneblødning

Et nyt studie frikender statiner for at øge risikoen for første gangs hjerneblødninger. Det ser faktisk ud til, at statiner i stedet er forbundet med en lavere risiko for første gangs hjerneblødning, og det er godt nyt for dem, der har været bekymret omkring brugen af statiner til at sænke kolesteroltallet.