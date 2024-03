Andelen af kvinder, som bløder ≥ 1.000 ml under fødslen, er fortsat stigende og er nu hhv. 7,4 pct. for vaginale fødsler, 12 pct. for planlagte kejsersnit og 22 pct. for akut kejsersnit.

Det viser årsrapporten fra Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler (DKF), der dækker perioden 1. januar 2022-31. december 2022

Det er tal, der er steget siden 2015, og det er ifølge styregruppen ‘et eksempel på et område, hvor det, på trods af ihærdigt arbejde i afdelingerne, ikke har været muligt at knække kurven.’

Den danske tendens følger den internationale udvikling, og styregruppen opfordrer til ny forskning på området, der allerede bliver arbejdet intensivt med på landets 23 fødesteder. Et muligt bud på stigningen kan være, at det skyldes mere præcise målinger af den samlede blødning, og at blødningsmængden tidligere har været underestimeret, lyder det i årsrapporten.

Trods den stigende tendens er indikatoren for blødning ændret til 1.500 ml som grænse for svær post partum blødning, idet det vurderes, at ‘mange kvinder med dansk levestandard vil være fuldstændig upåvirkede efter et blodtab lige over 1.000 ml’.

På landsplan er det 3,8 pct. af de fødende, der oplever blødning ≥1.500 ml mod en standard på 4 pct. Slagelse klarer sig dårligst med 5,5 pct., mens Randers klarer sig bedst med 2 pct.

Efter et markant fald fra databasens start i 2011 til 2014 er antallet af svære bristninger i forbindelse med fødslen steget, og for første gang siden 2013 er det ikke lykkedes at opfylde standarden på ≤ 5 pct. på landsplan.

I 2022 lå gennemsnittet på 5,4 pct., mens det i 2020 var på 4,6 pct. Afdelinger med markante stigninger bør ifølge årsrapporten ofre området ekstra opmærksomhed og indføre systematisk fokus og træning for at nedsætte frekvensen.

DBH2024 Fødsler

Rang 2024 Rang 2023 Hospital Score 1 1 Gødstrup 100 1 1 Thisted 100 3 12 Nordsjællands Hospital 99 3 1 Aarhus 99 5 6 Hvidovre 98 5 12 Holbæk 98 5 12 Esbjerg 98 5 4 Kolding 98 5 6 Horsens 98 10 21 Nykøbing F. 97 10 6 Randers 97 10 4 Viborg 97 13 6 Herlev 96 13 12 Rigshospitalet 96 13 12 Roskilde 96 13 - Slagelse 96 13 6 Aabenraa 96 13 19 Odense 96 13 19 Svendborg 96 20 6 Aalborg 93 21 - Vendsyssel 87 - 17 Bornholm* -

* Indgår ikke i vurderingen pga. for ­mange uoplyste indikatorer