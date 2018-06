Professor Lena Specht har i 20 år prioriteret at deltage på ASCO, da kongressen giver hende overblik over den vigtigste forskning inden for de områder af onkologien, hun arbejder med. I år er det især sessioner om immunterapi til hoved-halskræft og lymfomer, hun vil opsøge.

Det er langt fra første gang, at professor Lena Specht fra Rigshospitalets onkologiske afdeling deltager på ASCO. Det er nærmere 20. gang. ASCO er væsentlig, da al den vigtigste forskning inden for onkologien præsenteres og diskuteres på kongressen, lyder det fra ASCO-veteranen.

»ASCO er en kongres, man som onkolog gerne vil komme til regelmæssigt for at være opdateret om alt det nye. De første år, jeg deltog, handlede ASCO primært om systemisk og medicinsk behandling, men de senere år har stråleterapi og forskning i senfølger og bivirkningsrelaterede problemstillinger også fået en plads – det klæder kongressen,« siger Lena Specht.

Professorens mange år på ASCO har lært hende at planlægge kongressen nøje. Flere af de sessioner, hun har interesse i, er programsat i samme tidsrum, hvorfor hun minutiøst har udvalgt enkelte abstracts, så hun kan løbe frem og tilbage mellem auditorierne for at få det hele med.

Immunterapi på programmet

I år er det overvejende abstracts om immunterapi til hoved-halskræft og lymfomer, Lena Specht har sat kryds ved i programmet. F.eks. ser hun frem til præsentationen af et randomiseret fase 2 studie, der har undersøgt nivolumab (Opdivo) som førstelinjebehandling til hoved-halskræft.

»For nogle kræftformer har immunterapi revolutioneret behandlingen. Jeg tror, at de resultater vi vil se på hoved-halskræft-området bliver mere moderate – men lidt har også ret,« siger hun.

Lena Specht er desuden senior- og medforfatter på to abstracts, der omhandler de mere konventionelle behandlinger af hoved-halskræft og lymfomer. I det ene studie har forskerne set på effekten af et mere mildt behandlingsregime end det, der i dag er standard, til patienter med tilbagefald af hoved-halskræft. Det andet studie har undersøgt toxiciteten af brentuximab (Adcetris), der for nylig blev godkendt af FDA som førstelinjebehandling af avanceret Hodgkin Lymfom. Studierne præsenteres på postersessioner lørdag eftermiddag.

Møde med danske kolleger

Når Lena Specht er på ASCO er hun på farten fra tidlig morgen til sen aften. Som regel forlader hun sit hotel inden morgenmaden, og kommer først retur sent om aftenen, når det sidste møde eller middagen er ovre. Det er ret anstrengende, men vildt stimulerende, vurderer hun.

Lena Specht er engageret i International Lymphoma Radiation Oncology Group (ILROG). I det regi har hun mange møder med internationale samarbejdspartnere på ASCO, som hun ikke har mulighed for at mødes med til daglig.

»Det er lidt sjovt og lidt tankevækkende, at det faktisk også er på ASCO, at jeg mødes og taler med mine danske kolleger. Vi har så travlt til daglig. Det har vi også på ASCO, men her er der ingen af os, der skal hjem, så vi har tid til at spise middag og tale sammen.«