Fra 1. maj er professor Kirsten Lomborg ny seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen med fokus på brugerinddragelse. Hun glæder sig især til at dykke ned i et nicheområde inden for sundhedssektoren.

Professor Kirsten Lomborg fra Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet er fra 1. maj ny seniorforsker ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Hun er et af landets få professorer med fokus på brugerinddragelse, og derfor ser hun i særdeleshed frem til at kunne fokusere på en enkelt niche inden for sundhedsverdenen.

»Jeg kommer jo med en del erfaring fra Aarhus Universitet, men der har jeg opbygget et program, der dækker patientinvolvering på hele Aarhus Universitetshospital og patienter med alle mulige slags sygdomme, kan man sige. Jeg tænker, at det bliver rigtig spændende at dykke ned i et specifikt område og undersøge, hvilke problematikker patienter kan have med diabetes. Så det bliver mere fokuseret på sundhedsfremme på ét område, og det glæder jeg mig rigtig meget til,« siger Kirsten Lomborg og fortsætter:

»Jeg vil gerne, at forskningen bliver så handlingsrettet og konkret som muligt. Og det har jeg et indtryk af, at det er det, man også står for ved diabetescenteret.«

Det første projekt

Kirsten Lomborg løfter også sløret for, hvad hun kommer til at bruge den første tid på ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

»Noget af det første, som jeg kommer til at beskæftige mig med, er at tage del i et projekt, som allerede er kørende, og det bliver et projekt med mennesker, der oveni i en psykisk lidelse også har diabetes. Der kan være nogle særlige udfordringer der,« siger Kirsten Lomborg og nævner i samme ombæring, at hun også har et specifikt ønske til et område, som hun med tiden gerne vil ind på.

»Når det er sagt, så har jeg været vant til at begå mig på Aarhus Universitetshospital, så jeg vil også rigtig gerne ind i selve det kliniske felt. Det kunne f.eks. være, hvordan man benytter sig af pro-data på en fornuftig måde,« siger Kirsten Lomborg.

Den gode brugerinddragelse

Kirsten Lomborg har en kandidat og ph.d. i sygepleje og har gennem mere end 15 år arbejdet med at opbygge brugerinvolveret behandling. En af de vigtigste ting i den behandling er noget så enkelt som, at patienten skal have en følelse af, at de er med inde over beslutningsprocessen.

»Fælles beslutningstagen er alfa og omega. Det lyder måske banalt, men det, at patienterne har en følelse af, at de er med til at træffe beslutningerne omkring deres sygdomsforløb, er meget vigtigt. Ofte når patienten slet ikke at blive opmærksom på, at nu er der faktisk en beslutning, der skal træffes,« siger Kirsten Lomborg og fortsætter:

»Og at man så får hjulpet den enkelte patient til at finde frem til, hvad der er vigtigt for ham eller hende. I almindelighed går folk jo ikke rundt og tænker over, hvilke muligheder de har, når de ryger ind i et sygdomsforløb.«