Diabetescenter henter ny leder for tværsektorielt program

Fra 1. juni er Kristine Skovgaard Bossen ansat som ny programleder for de tværsektorielle regionale satsninger ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Hun kommer fra en stilling som chefkonsulent i Hjertecentret på Rigshospitalet og har derfra erfaring med strategisk projektledelse inden for sundhedsområdet.

»Steno Diabetes Center Copenhagen er et fantastisk spændende sted at være med til at opbygge nye partnerskaber og samarbejde både mellem sygehusene og på tværs af sektorerne,« siger Kristine Skovgaard Bossen.

Og det er netop arbejdet med det tværsektorielle samarbejde, som var en af hovedårsagerne til, at Kristine Skovgaard Bossen valgte at sende en ansøgning afsted til SDCC.

»Det at skabe sammenhæng taler lige ind i den store udfordring, som sundhedsvæsenet står over for og som vi har stået overfor i rigtig mange år. Der er forskellige sektorer, som patienten går igennem i løbet af sit patientforløb og sundhedsvæsenet arbejder med flere underforløb, der gerne skulle munde ud i et samlet forløb for patienten. Og der er der altså nogle udfordringer,« siger Kristine Skovgaard Bossen.

Dagens Medicin: Hvad ser du som den største udfordring?

»Jamen det er det her med at skabe en sammenhæng for patienten. Men også at der i udpræget grad er en form for kassetænkning i sundhedsvæsenet. Jeg har arbejdet med værdibaseret styring på Rigshospitalet, så jeg er drevet af at sikre sammenhæng og sikre et samlet bedre patientforløb, og det glæder jeg mig til at komme i gang med på SDCC.«

Centerdirektør ved SDCC Allan Flyvbjerg glæder sig over ansættelsen af Kristine Skovgaard Bossen og nævner også det sammenhængende patientforløb som en af de opgaver, den nye programleder skal være med til at løse.

»Kristine Skovgaard Bossen har en stærk sundhedsfaglig profil og stor erfaring i programledelse, hvor hun blandt andet har arbejdet med organisering, sundhedsplanlægning og opbygning af gode sammenhængende forløb for personer med diabetes. Det er disse kompetencer vi har lagt vægt på i ansættelsen, men også hendes brede erfaring med tværfaglige og tværsektorielle samarbejder,« siger Allan Flyvbjerg.

Kristine Skovgaard Bossen har erfaring med diabetesområdet fra sin tidligere ansættelse i Sundhedsstyrelsen.